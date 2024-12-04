Италия впервые выплатила компенсации жертвам нацистских преступлений

Италия впервые выплатила компенсацию жертвам нацистских военных преступлений, выделив 800 000 евро наследникам мужчины, погибшего во время массового убийства гражданского населения в Тоскане в 1944 году.

Об этом сообщил в среду адвокат наследников и итальянское казначейство, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Это знаковое решение, принятое после десятилетий юридической борьбы, знаменует собой значительный сдвиг в подходе итальянского правительства и может стать прецедентом для семей других жертв нацистских и фашистских преступлений.

Метелло Риччарини погиб вместе с 243 другими в Чивителли в Валь-ди-Кьяна, примерно в 220 километрах к северу от Рима, 29 июня 1944 года во время расправы немецких войск после того, как двое из нацистов погибли в перестрелке с итальянскими партизанами.

Реклама:

"Я выражаю свое удовлетворение от имени моей матери Метеллы и моих родственников, которые получили деньги от министерства экономики на прошлой неделе", – сказал семейный адвокат Роберто Альбони, который также является племянником жертвы, добавив, что для получения компенсации потребовалось два десятилетия.

В 1962 году Германия выплатила Италии 40 миллионов дойчмарок, что на сегодня составляет чуть более 1 миллиарда евро, чтобы покрыть ущерб, нанесенный нацистскими войсками итальянскому государству и его гражданам во время Второй мировой войны.

Это соглашение возлагало на Италию обязательства выплачивать любые будущие компенсации жертвам, но в течение десятилетий не было принято никаких мер.

Тогдашний премьер-министр Марио Драги создал в 2022 году фонд в размере 61 миллиона евро для покрытия растущих компенсационных требований от жертв и их потомков, надеясь закрыть темную страницу в истории Италии. Нацистским войскам, которые совершали зверства в Италии, регулярно помогали местные фашисты.

"Это важный первый результат в борьбе за повышение осведомленности о репарациях для наследников жертв нацистско-фашистских преступлений", – сказал Дарио Паррини, сенатор от оппозиционной левоцентристской Демократической партии, который следит за этим вопросом.

Исследование, профинансированное немецким правительством и опубликованное в 2016 году, показало, что 22 000 итальянцев стали жертвами нацистских военных преступлений, в том числе до 8 000 евреев, депортированных в лагеря смерти. Тысячи других итальянцев были вынуждены работать на принудительных работах в Германии.

Напомним, высший региональный суд во Франкфурте-на-Майне заявил во вторник, что отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому 100-летний подозреваемый в пособничестве и подстрекательстве к 3322 убийствам в концлагере Заксенхаузен был признан непригодным для судебного разбирательства.

А в конце лета немецкий суд оставил в силе приговор 99-летней бывшей секретарше нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер за ее соучастие в убийстве более 10 тысяч человек.