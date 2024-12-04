Уряд Німеччини схвалив стратегію для оборонної промисловості

Федеральний уряд хоче зміцнити німецьку оборонну промисловість і підготувати її до нових викликів, пов'язаних з війною в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

З метою підготовки оборонної промисловості до нових викликів, пов'язаних з війною в Україні, німецький уряд схвалив нову Стратегію національної безпеки та оборонної промисловості.

Вона замінює стратегічний документ від 2020 року і також враховує наслідки війни в Україні. Вона покликана слугувати керівним принципом для федерального уряду.

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Згідно з новою стратегією, Німеччина має стати "готовою до оборони якомога швидше". Слово "готовність до війни", яке міністр оборони Борис Пісторіус останнім часом вживав кілька разів, у документі не з'являється.

Центральну роль відіграватимуть компанії, розташовані в Німеччині, які "генерують значну частину свого обороту в галузі безпеки і оборони", йдеться в документі.

До так званих ключових галузей належать ІТ і комунікаційні технології, штучний інтелект, боєприпаси, військове суднобудування, танки і авіаційні системи.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини до кінця року опублікує нову стратегію розвитку оборонної промисловості, яка має на меті скоротити бюрократію і прискорити виробництво озброєнь.

Сам Пісторіус у вересні заявляв, що Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі.