Правительство Германии одобрило стратегию для оборонной промышленности

Федеральное правительство хочет укрепить немецкую оборонную промышленность и подготовить ее к новым вызовам, связанным с войной в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

С целью подготовки оборонной промышленности к новым вызовам, связанным с войной в Украине, немецкое правительство одобрило новую Стратегию национальной безопасности и оборонной промышленности.

Она заменяет стратегический документ от 2020 года и также учитывает последствия войны в Украине. Она призвана служить руководящим принципом для федерального правительства.

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Согласно новой стратегии, Германия должна стать "готовой к обороне как можно скорее". Слово "готовность к войне", которое министр обороны Борис Писториус в последнее время употреблял несколько раз, в документе не появляется.

Центральную роль будут играть компании, расположенные в Германии, которые "генерируют значительную часть своего оборота в области безопасности и обороны", говорится в документе.

К так называемым ключевым отраслям относятся ИТ и коммуникационные технологии, искусственный интеллект, боеприпасы, военное судостроение, танки и авиационные системы.

Ранее сообщалось, что правительство Германии до конца года опубликует новую стратегию развития оборонной промышленности, которая имеет целью сократить бюрократию и ускорить производство вооружений.

Сам Писториус в сентябре заявлял, что Германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе.