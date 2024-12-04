Угорщина просить у США виключення із санкцій, щоб платити за газ із РФ

Уряд Угорщини подав до компетентних органів США запит на виключення із санкцій проти Газпромбанку, щоб дозволити й надалі платити через нього за постачання російського газу.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Сійярто заявив, що у США також визнавали можливість консультацій із союзниками щодо санкцій проти Газпромбанку.

"Було б добре, якби це сталося раніше, але це все одно, або не все одно, але це сталося", – додав він.

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Глава угорського МЗС підкреслив, що, крім Угорщини, ще дві країни – члени НАТО, а також Сербія також можуть зіткнутися з серйозними труднощами від санкцій США проти Газпромбанку.

Також Сійярто нагадав, що кілька російських банків уже користуються подібними пільгами в США – в основному через імпорт урану з Росії, який необхідний для роботи атомних електростанцій.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США внесло Газпромбанк – останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями, – в чорний список 21 листопада.

Це може ускладнити для європейських держав купівлю газу з Росії, за який вони розраховуються через Газпромбанк.

Зазначимо, що Угорщина за останні роки укладала кілька домовленостей з "Газпромом" про додаткове постачання газу.