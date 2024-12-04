Венгрия просит у США исключения из санкций, чтобы платить за газ из РФ

Правительство Венгрии подало в компетентные органы США запрос на исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить и в дальнейшем платить через него за поставки российского газа.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Сийярто заявил, что в США также признавали возможность консультаций с союзниками по санкциям против Газпромбанка.

"Было бы хорошо, если бы это произошло раньше, но это все равно, или не все равно, но это произошло", – добавил он.

Реклама:

Глава венгерского МИД подчеркнул, что, кроме Венгрии, еще две страны – члены НАТО, а также Сербия также могут столкнуться с серьезными трудностями от санкций США против Газпромбанка.

Также Сийярто напомнил, что несколько российских банков уже пользуются подобными льготами в США – в основном из-за импорта урана из России, который необходим для работы атомных электростанций.

Напомним, Министерство финансов США внесло Газпромбанк – последний крупный российский банк, который до сих пор не находился под ограничениями, – в черный список 21 ноября.

Это может усложнить для европейских государств покупку газа из России, за который они рассчитываются через Газпромбанк.

Отметим, что Венгрия за последние годы заключала несколько договоренностей с "Газпромом" о дополнительных поставках газа.