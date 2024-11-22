Сійярто лютує через санкції США проти Газпромбанку: Атака на наш суверенітет
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти Газпромбанку ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
За словами Сійярто, санкції проти Газпромбанку є "атакою на наш суверенітет", тож Угорщина "розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії".
"Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту (газу. – Ред.)", – заявив глава угорського МЗС.
Угорщина разом зі Словаччиною та Австрією є кількома країнами ЄС, які досі залежать від поставок російського газу. Для їхньої оплати використовується нині підсанкційний Газпромбанк.
Як пише Bloomberg, припинення нинішніх поставок газу з Росії до Європи може збільшити конкуренцію за глобальні поставки і призвести до зростання цін на блакитне паливо, що вдарить по європейських споживачах.
Зазначимо, що Угорщина за останні роки укладала кілька домовленостей з "Газпромом" про додаткове постачання газу.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейському Союзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки саме вони, на його думку, утримують ціни на енергоносії на високому рівні.