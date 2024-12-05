Топгенерал США говорив з начальником Генштабу РФ про запуск "Орєшніка"

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун провів телефонну розмову з начальником Генштаб РФ Валерієм Герасимовим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The New York Times.

Розмова Брауна і Герасимова відбулась минулої середи – через шість днів після того, як РФ застосувала для удару по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".

Під час розмови начальник російського Генштабу заявив, що запуск "Орєшніка" був запланований задовго до того, як адміністрація Джо Байдена погодилася дозволити Україні завдавати удари ракетами ATACMS вглиб РФ, розповіли посадовці з оточення топгенерала США.

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Речник генерала Брауна Джеріл Дорсі у своїй заяві щодо розмови зазначив, що "на прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок".

За його словами, під час розмови йшлося про "низку питань глобальної та регіональної безпеки, включно з конфліктом в Україні, що триває".

Востаннє генерал Герасимов розмовляв ще з попередником Брауна на посаді, генералом Марком Міллі, у жовтні 2022 року. Ця розмова також відбулася на тлі побоювань, що РФ прагне ескалації війни в Україні.

Нагадаємо, 22 листопада у Міністерстві оборони Естонії заявили, що удар російської балістичної ракети середньої дальності – демонстрація політичного сигналу.

Схожу думку поділяє й розвідка Британії – там вважають, що РФ запустила експериментальну ракету "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення після дозволу Заходу Києву здійснювати далекобійні удари вглиб Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.