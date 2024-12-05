Топ-генерал США говорил с начальником Генштаба РФ о запуске "Орешника"

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун провел телефонный разговор с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The New York Times.

Разговор Брауна и Герасимова состоялся в прошлую среду – через шесть дней после того, как РФ применила для удара по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Во время разговора начальник российского Генштаба заявил, что запуск "Орешника" был запланирован задолго до того, как администрация Джо Байдена согласилась позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ, рассказали чиновники из окружения топ-генерала США.

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Пресс-секретарь генерала Брауна Джерил Дорси в своем заявлении относительно разговора отметил, что "по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке".

По его словам, во время разговора речь шла о "ряде вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт в Украине".

Последний раз генерал Герасимов разговаривал еще с предшественником Брауна на посту генералом Марком Милли в октябре 2022 года. Этот разговор также состоялся на фоне опасений, что РФ стремится к эскалации войны в Украине.

Напомним, 22 ноября в Министерстве обороны Эстонии заявили, что удар российской баллистической ракеты средней дальности – демонстрация политического сигнала.

Подобное мнение разделяет и разведка Великобритании – там считают, что РФ запустила экспериментальную ракету "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение после разрешения Запада Киеву осуществлять дальнобойные удары вглубь России.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.