У Литві наразі налічується понад 6 тисяч об’єктів, які можуть слугувати укриттями

Заступник міністра внутрішніх справ Литви Віталіус Дмітрієвас заявив, що наразі в країні є понад 6 тисяч об’єктів, які можуть слугувати укриттями.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Як заявив заступник очільника МВС, Литва має понад 6 тисяч об’єктів, які можуть стати укриттями.

Він також повідомив, що наразі 24 муніципалітети досягли необхідної кількості укриттів, а ще 27 перебувають "на півдорозі".

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Як раніше заявляла міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, наступного року країна планує витратити 12 млн євро на підготовку та покращення укриттів.

Загалом до 2030 року планується витратити 77 млн євро, і з листопада муніципалітети можуть подавати заявки на фінансування для створення та модернізації укриттів.

За словами заступника міністра, наразі триває підготовча фаза до подачі цих заявок, а на середину грудня запланована консультативна зустріч з муніципалітетами по всій країні.

Нагадаємо, у серпні естонське місто Пайде стало першим населеним пунктом країни, який повністю покрили системою сирен оповіщення.

Крім того, у Польщі розробили законопроєкт, покликаний реформувати систему цивільного захисту.