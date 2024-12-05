У Литві наразі налічується понад 6 тисяч об’єктів, які можуть слугувати укриттями
Заступник міністра внутрішніх справ Литви Віталіус Дмітрієвас заявив, що наразі в країні є понад 6 тисяч об’єктів, які можуть слугувати укриттями.
Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".
Як заявив заступник очільника МВС, Литва має понад 6 тисяч об’єктів, які можуть стати укриттями.
Він також повідомив, що наразі 24 муніципалітети досягли необхідної кількості укриттів, а ще 27 перебувають "на півдорозі".
Як раніше заявляла міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте, наступного року країна планує витратити 12 млн євро на підготовку та покращення укриттів.
Загалом до 2030 року планується витратити 77 млн євро, і з листопада муніципалітети можуть подавати заявки на фінансування для створення та модернізації укриттів.
За словами заступника міністра, наразі триває підготовча фаза до подачі цих заявок, а на середину грудня запланована консультативна зустріч з муніципалітетами по всій країні.
Нагадаємо, у серпні естонське місто Пайде стало першим населеним пунктом країни, який повністю покрили системою сирен оповіщення.
Крім того, у Польщі розробили законопроєкт, покликаний реформувати систему цивільного захисту.