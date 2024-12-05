В Литве сейчас насчитывается более 6 тысяч объектов, которые могут служить укрытиями
Заместитель министра внутренних дел Литвы Виталиус Дмитриевас заявил, что сейчас в стране есть более 6 тысяч объектов, которые могут служить укрытиями.
Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".
Как заявил заместитель главы МВД, Литва имеет более 6 тысяч объектов, которые могут стать укрытиями.
Он также сообщил, что сейчас 24 муниципалитета достигли необходимого количества укрытий, а еще 27 находятся "на полпути".
Как ранее заявляла министр внутренних дел Агне Билотайте, в следующем году страна планирует потратить 12 млн евро на подготовку и улучшение укрытий.
Всего до 2030 года планируется потратить 77 миллионов евро, и с ноября муниципалитеты могут подавать заявки на финансирование для создания и модернизации убежищ.
По словам заместителя министра, сейчас идет подготовительная фаза к подаче этих заявок, а на середину декабря запланирована консультативная встреча с муниципалитетами по всей стране.
Напомним, в августе эстонский город Пайде стал первым населенным пунктом страны, который полностью покрыли системой сирен оповещения.
Кроме того, в Польше разработали законопроект, призванный реформировать систему гражданской защиты.