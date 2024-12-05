В Литве сейчас насчитывается более 6 тысяч объектов, которые могут служить укрытиями

Заместитель министра внутренних дел Литвы Виталиус Дмитриевас заявил, что сейчас в стране есть более 6 тысяч объектов, которые могут служить укрытиями.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как заявил заместитель главы МВД, Литва имеет более 6 тысяч объектов, которые могут стать укрытиями.

Он также сообщил, что сейчас 24 муниципалитета достигли необходимого количества укрытий, а еще 27 находятся "на полпути".

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Как ранее заявляла министр внутренних дел Агне Билотайте, в следующем году страна планирует потратить 12 млн евро на подготовку и улучшение укрытий.

Всего до 2030 года планируется потратить 77 миллионов евро, и с ноября муниципалитеты могут подавать заявки на финансирование для создания и модернизации убежищ.

По словам заместителя министра, сейчас идет подготовительная фаза к подаче этих заявок, а на середину декабря запланирована консультативная встреча с муниципалитетами по всей стране.

Напомним, в августе эстонский город Пайде стал первым населенным пунктом страны, который полностью покрыли системой сирен оповещения.

Кроме того, в Польше разработали законопроект, призванный реформировать систему гражданской защиты.