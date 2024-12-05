Нідерланди хочуть, щоб ЄС зупинив безвізовий режим з Грузією

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що країна звернеться до Європейського Союзу з проханням призупинити дію безвізового режиму з Грузією.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявив Вельдкамп перед засіданням Ради міністрів ОБСЄ, Нідерланди звернуться до Європейського Союзу з проханням призупинити дію безвізового режиму з Грузією після того, як понад 200 людей були заарештовані під час проєвропейських демонстрацій.

Очільник МЗС Нідерландів акцентував, що звернеться до ЄС з офіційним проханням "дати зрозуміти грузинському уряду, що шлях, яким вони йдуть, має свою ціну".

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Він зазначив, що також звернеться до ОБСЄ з проханням провести розслідування щодо грузинського уряду та його дій.

Ще у вересні, до недавніх подій в країні, представник Єврокомісії проінформував, що Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику.

Нагадаємо, у Грузії з 28 листопада тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

У четвер, 5 грудня, президент Володимир Зеленський підписав указ щодо санкцій проти частини влади Грузії, оскільки та, за його словами, здає країну очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".