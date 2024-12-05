Нидерланды хотят, чтобы ЕС остановил безвизовый режим с Грузией

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что страна обратится к Европейскому Союзу с просьбой приостановить действие безвизового режима с Грузией.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявил Вельдкамп перед заседанием Совета министров ОБСЕ, Нидерланды обратятся к Европейскому Союзу с просьбой приостановить действие безвизового режима с Грузией, после того как более 200 человек были арестованы во время проевропейских демонстраций.

Глава МИД Нидерландов акцентировал, что обратится к ЕС с официальной просьбой "дать понять грузинскому правительству, что путь, по которому они идут, имеет свою цену".

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Он отметил, что также обратится к ОБСЕ с просьбой провести расследование в отношении грузинского правительства и его действий.

Еще в сентябре, до недавних событий в стране, представитель Еврокомиссии проинформировал, что Европейский Союз готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинской власти и ее антизападную риторику.

Напомним, в Грузии с 28 ноября продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

В четверг, 5 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против части власти Грузии, поскольку та, по его словам, сдает страну главе Кремля Владимиру Путину.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".