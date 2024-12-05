Прем'єр Молдови просить оголосити надзвичайний стан в енергетиці

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан попросив запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі, а також оголосив про відставку міністра енергетики Віктора Парлікова.

Заяву Речана наводить TV8, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, надзвичайний стан зберігатиметься до вирішення проблемної ситуації в енергетичному секторі.

Відповідаючи на запитання журналістів, що означає це рішення, Речан заявив, що існує ризик часткового, якщо не повного, припинення постачання електроенергії, а також інших видів енергії, і що влада повинна мати інструменти для прийняття таких рішень, як обмеження експорту енергії.

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Молдовський прем’єр заявив, що візьме на себе портфель міністра енергетики, доки не буде призначений новий очільник відомства.

"Він (Парліков. – Ред.) відповідав за управління енергетичним сектором і припустився помилок, які привели нас до кризи", – так пояснив Речан відставку міністра енергетики.

Крім міністра енергетики прем’єр Молдови закликав до відставки глави Energocom Віктора Бинзаря і члена наглядової ради Moldovagaz Сергія Тофілата.

За словами прем'єра, Тофілат блокував закупівлю газу відповідальними установами, коли ціна була найбільш вигідною, а через Бинзаря газ не закуповували, коли це було можливо.

Нещодавно міністр енергетики Молдови їздив на перемовини з керівником "Газпрому" до Росії. Вони говорили про продовження постачання газу у 2025 році після припинення транзиту через Україну та борг за газ, який Росія приписує Молдові.

Згодом Речан попередив, що попереду "дуже складна зима".

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди", або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше"