Прем’єр Молдови попередив громадян про "дуже складну зиму"

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан попередив, що попереду "дуже складна зима".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

На початку засідання уряду 27 листопада Речан повідомив, що Молдову чекає "дуже складна зима".

Першим фактором ризику він назвав можливе припинення постачання газу до Придністров’я, другим викликом – підвищенням цін на газ для населення.

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Речан зазначив, що припинення постачання газу до Придністров’я, де проживає близько 300 тисяч людей, загрожує гуманітарною катастрофою. "Оскільки це наші громадяни, ми маємо знайти рішення", – наголосив він.

Також він попередив, що громадянам варто бути готовими до підвищення тарифу на газ. Він зазначив, що національний енергетичний регулятор має ретельно дослідити запит компанії Moldovagaz щодо підвищення тарифів.

"Є багато питань до того, як закуповували газ влітку і восени. Громадянам потрібні пояснення. Вони отримають відповіді під час парламентських слухань", – сказав прем’єр.

Раніше цього тижня міністр енергетики Молдови їздив на перемовини з керівником "Газпрому" до Росії. Вони говорили про продовження постачання газу у 2025 році після припинення транзиту через Україну та борг за газ, який Росія приписує Молдові.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди", або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше"