В уряді Молдови розповіли про перемовини міністра з "Газпромом" у Росії

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков на зустрічі з керівником "Газпрому" у РФ говорив про продовження постачання газу у 2025 році після припинення транзиту через Україну та борг за газ, який Росія приписує Молдові.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це розповіли у пресслужбі Міністерства енергетики Молдови.

Зустріч Парлікова з очільником "Газпрому" Алексеєм Міллером відбулась у Санкт-Петербурзі. Конкретних домовленостей щодо постачання газу у Молдову за чинним контрактом після 1 січня 2025 року поки не досягли, як і щодо постачання для Придністров’я – яке не може отримувати російський газ інакше як через контрольовану офіційною владою територію Молдови або через Україну.

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Також під час зустрічі йшлося про "борг" за постачання газу, який Росія приписує Молдові. Крім того, говорили про результати першого конкурсу на членів правління компанії Moldovagaz (раніше керівництво призначали).

Як відомо, у 2024 році завершується термін угоди України з "Газпромом" про транзит газу, яку Україна більше не збирається продовжувати.

Молдова у зв’язку з цим розглядала варіанти транзиту російського газу через Україну якоюсь іншою компанією, або постачання "в обхід" через Балкани маршрутом, який лише в одному місці перетинає Одеську область.

"Ми всі знаємо, що Придністров’я повністю залежить від цього газу, і якщо там не буде цього де-факто безкоштовного газу – регіон не виживе… Соціально-економічний вибух у ситуації, коли там російська армія та зброя, створює великі ризики. Ми за те, щоб зберегти постачання газу до Придністров’я і заспокоїти ситуацію", – коментував раніше Парліков.

Водночас Кишинів імпортує 80% електроенергії для підконтрольної уряду території, і основна частина імпорту – це електрика з Молдовської ДРЕС у Придністров'ї, яка виробляється від спалювання російського газу. З початком повномасштабної війни Молдова почала зменшувати свою залежність від цього джерела.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди", або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше"