Премьер Молдовы просит объявить чрезвычайное положение в энергетике

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан попросил ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе, а также объявил об отставке министра энергетики Виктора Парликова.

Заявление Речана приводит TV8, сообщает "Европейская правда".

По его словам, чрезвычайное положение будет сохраняться до решения проблемной ситуации в энергетическом секторе.

Отвечая на вопрос журналистов, что означает это решение, Речан заявил, что существует риск частичного, если не полного, прекращения поставок электроэнергии, а также других видов энергии, и что власть должна иметь инструменты для принятия таких решений, как ограничение экспорта энергии.

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Молдовский премьер заявил, что возьмет на себя портфель министра энергетики, пока не будет назначен новый глава ведомства.

"Он (Парликов. – Ред.) отвечал за управление энергетическим сектором и допустил ошибки, которые привели нас к кризису", – так объяснил Речан отставку министра энергетики.

Кроме министра энергетики премьер Молдовы призвал к отставке главу Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета Moldovagaz Сергея Тофилата.

По словам премьера, отставка Бынзаря обусловлена вызвана тем, что "газ не закупали, когда это было возможно и по самым выгодным ценам", а Тофилата – тем, что "он блокировал закупку газа ответственными учреждениями, когда цена была наиболее выгодной".

Недавно министр энергетики Молдовы ездил на переговоры с руководителем "Газпрома" в Россию. Они говорили о продолжении поставок газа в 2025 году после прекращения транзита через Украину и долге за газ, который Россия приписывает Молдове.

Впоследствии Речан предупредил, что впереди "очень сложная зима".

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды", или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим "независимость" Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".