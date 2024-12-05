Глава МЗС Грузії проігнорувала виступ Лаврова в ОБСЄ

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі не була присутня у залі під час виступу в ОБСЄ глави МЗС РФ Сергєя Лаврова.

Про це "Європейській правді" розповіли в МЗС України.

Міністерка Бочорішвілі не була присутня під час виступу Лаврова – її місце було порожнім і вона повернулася, коли він закінчив промову, повідомили Києву присутні на зустрічі.

Таким чином Грузія приєдналася до демаршу, який влаштували Лаврову делегації Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також вийшов із зали перед виступом глави МЗС РФ.

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Бочорішвілі у своїй промові на засіданні наголосила, що Росія продовжує ігнорувати свої міжнародні зобов’язання і рішення міжнародних судів стосовно російської агресії проти Грузії і 20% території країни залишаються під окупацією.

"Війна в Україні є продовженням агресивних дій Росії проти Грузії, що становить найбільшу загрозу для європейської безпеки… Окупація двох регіонів Грузії, Абхазії та Цхінвальського регіону, та протиправна присутність там російських військових залишається великим безпековим викликом", – наголосила очільниця МЗС Грузії.

Вона зазначила, що Тбілісі ставить за мету відновлення своєї територіальної цілісності мирними шляхами.

Водночас у частині виступу, що стосувалася європейського майбутнього Грузії та суперечливих парламентських виборів, міністерка повторила офіційну позицію уряду Кобахідзе.