Глава МИД Грузии проигнорировала выступление Лаврова в ОБСЕ

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили не присутствовала в зале во время выступления в ОБСЕ главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом "Европейской правде" рассказали в МИД Украины.

Министр Бочоришвили не присутствовала во время выступления Лаврова – ее место было пустым и она вернулась, когда он закончил речь, сообщили Киеву присутствующие на встрече.

Таким образом Грузия присоединилась к демаршу, который устроили Лаврову делегации Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также вышел из зала перед выступлением главы МИД РФ.

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Бочоришвили в своей речи на заседании подчеркнула, что Россия продолжает игнорировать свои международные обязательства и решения международных судов в отношении российской агрессии против Грузии и 20% территории страны остаются под оккупацией.

"Война в Украине является продолжением агрессивных действий России против Грузии, что представляет наибольшую угрозу для европейской безопасности... Оккупация двух регионов Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, и противоправное присутствие там российских военных остается большим вызовом безопасности", – подчеркнула глава МИД Грузии.

Она отметила, что Тбилиси ставит целью восстановление своей территориальной целостности мирными путями.

В то же время в части выступления, касающейся европейского будущего Грузии и противоречивых парламентских выборов, министр повторила официальную позицию правительства Кобахидзе.