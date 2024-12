Представники делегацій низки країн вчинили демарш перед виступом Лаврова в ОБСЄ

Під час виступу глави МЗС РФ Сергєя Лаврова на засіданні ОБСЄ представники низки делегацій вчинили демарш і залишити залу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Раніше стало відомо, що глава МЗС України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу Лаврова.

На відео його демаршу було помітно, що ще кілька представників країн ОБСЄ покинули залу.

Згодом речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі "Європейській правді" уточнив, що перед виступом Лаврова залу залишили представники делегацій Грузії, Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

За його словами, Чехія, Польща, Латвія та Грузія вчинили демарш на рівні глав МЗС, Румунія та Естонія – на рівні дипломатів нижчого рангу, Литва не була присутня на засіданні ОБСЄ.

