Представники делегацій низки країн вчинили демарш перед виступом Лаврова в ОБСЄ

Під час виступу глави МЗС РФ Сергєя Лаврова на засіданні ОБСЄ представники низки делегацій вчинили демарш і залишити залу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Раніше стало відомо, що глава МЗС України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу Лаврова.

На відео його демаршу було помітно, що ще кілька представників країн ОБСЄ покинули залу.

Реклама:

Згодом речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі "Європейській правді" уточнив, що перед виступом Лаврова залу залишили представники делегацій Грузії, Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

За його словами, Чехія, Польща, Латвія та Грузія вчинили демарш на рівні глав МЗС, Румунія та Естонія – на рівні дипломатів нижчого рангу, Литва не була присутня на засіданні ОБСЄ.

📍OSCE Ministerial Council in Malta



Minister @sikorskiradek left the room after the start of the speech by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. pic.twitter.com/WyxjPJQM2I – Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) December 5, 2024

Latvia’s Foreign Minister @Braze_Baiba left the room as Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov began speaking at the @OSCE Ministerial Council in Malta. pic.twitter.com/i4Bdcf0KE4 – Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) December 5, 2024

Повідомляли також, що наприкінці свого виступу в ОБСЄ Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем.

Як відомо, міністри закордонних справ Польщі та Чехії Радослав Сікорський та Ян Ліпавський раніше заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Минулого року главу російського МЗС впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").