Росія закриє генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі

Росія у відповідь на закриття її консульства у Познані вирішила закрити генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії, передає "Європейська правда".

5 грудня в МЗС Росії польській стороні передано ноту, в якій повідомляється, що у відповідь на закриття 30 листопада польською владою Генерального консульства Росії в Познані російська сторона відкликає з 10 січня 2025 року свою згоду на функціонування Генерального консульства Польщі в Санкт-Петербурзі.

"Керуючись принципом взаємності, "persona non grata" оголошено трьох дипломатичних працівників Генерального консульства Республіки Польща в Санкт-Петербурзі, які мають покинути територію Росії до зазначеної дати", – йдеться у заяві відомства.

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В МЗС РФ додали, що польська влада останніми роками реалізовувала "відверто ворожу політику щодо Росії, практично повністю демонтувала вибудувану протягом багатьох десятиліть архітектуру російсько-польських відносин і відкрито заявляє про необхідність завдати нашій країні "стратегічної поразки".

"Польській стороні було акцентовано, що на будь-які недружні кроки щодо Росії Москвою вживаються і надалі вживатимуться жорсткі заходи у відповідь", – зазначили в російському відомстві.

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані та вже направила запит про це польській стороні.

Тим часом більшість опитаних поляків вважають, що Польща повинна прогнати з країни посла Росії.