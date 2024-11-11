Більшість поляків вважають, що з Польщі треба вигнати російського посла

Більшість опитаних поляків вважають, що Польща повинна прогнати з країни посла Росії.

Про це свідчить опитування United Surveys на замовлення Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

У респондентів поцікавились, чи повинна, на їхню думку, Польща вислати посла Російської Федерації Сергєя Андрєєва.

51,3% респондентів вважають, що російський посол повинен бути висланий. Відповідь "однозначно так" дали 26,6% опитаних, "скоріше так" – 24,7%.

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Протилежної думки дотримуються 29,8% опитаних. Відповідь "однозначно ні" дали 4,5% респондентів, "скоріше ні" – 25,3%.

18,9% респондентів відповіли "не знаю або важко сказати".

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі вирішило закрити російське консульство в Познані.

Необхідність закриття російського генконсульства пояснили тим, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Глава дипломатії Радослав Сікорський не виключив, що якщо Росія продовжить вести проти країни гібридну війну, то може статися і висилка російського посла з Польщі.

У липні 2023 року, нагадаємо, Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ.