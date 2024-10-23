Росія пригрозила відповіддю на "новий ворожий крок" Польщі

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва відповість на рішення влади Польщі закрити генконсульство Росії в Познані.

Про це Захарова заявила на брифінгу в середу, її слова наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Захарова звинуватила Варшаву у тому, що протягом останніх років вона "цілеспрямовано робить усе", щоб ускладнити роботу російського посольства та російських консульських установ у Польщі.

За її словами, російська сторона неодноразово намагалася переконати польську владу в "абсолютній безглуздості, руйнівності" такого курсу, оскільки всі подібні дії "незмінно спричиняють нашу адекватну реакцію у відповідь".

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"Безсумнівно, ми не затримаємося з відповіддю і на цей новий ворожий крок польського керівництва. Своїми бездумними рішеннями Варшава нічого не виграє, а лише все робить для того, щоб далі загнати себе в глухий кут", – заявила Захарова.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення закрити російське консульство в місті Познань.

Приводом для цього він назвав "гібридну війну", яку веде Росія щодо Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив можливе вислання посла Росії у відповідь на російські диверсії.