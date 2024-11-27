Україна офіційно попросила у Польщі віддати їй консульство РФ у Познані

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані та вже направила запит про це польській стороні.

Про це під час візиту до Польщі повідомив "Укрінформу" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Міністр сказав, що Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення російського генконсульства в Познані, яке звільняється у зв’язку з рішенням офіційної Варшави закрити його.

"Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі", – зазначив очільник української дипломатії.

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Він додав, що у Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож офіційний Київ розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі.

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив: якщо Україна звернеться про використання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у Познані, то Варшава поставиться до цього з "найбільшою симпатією".

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.

Тим часом більшість опитаних поляків вважають, що Польща повинна прогнати з країни посла Росії.