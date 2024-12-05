У Грузії пообіцяли не ображатися на санкції України проти Іванішвілі

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе побачив сигнал про "тяжке становище" української влади у санкціях, запроваджених проти грузинських посадовців за жорстке придушення протестів, та заявив, що влада Грузії все одно "залишиться солідарною з українцями".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить "Новости Грузия".

Кобахідзе побачив "відлуння тяжкого становища українського уряду" у запровадженні Україною санкцій проти грузинських топпосадовців, та знову повторив звинувачення, що у Грузії "хотіли відкрити другий фронт".

Прем’єр заявив, що влада Грузії "залишиться у режимі одностороньої дружби з Україною".

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"Яке б рішення не ухвалила українська влада, ми залишаємося віддані цій країні і народу, і звісно ж солідарні з ними", – сказав Іраклій Кобахідзе.

Нагадаємо, 5 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо санкцій проти загалом 19 представників грузинської влади за "здачу Грузії Путіну".

У списку опинилися у тому числі найвищі посадовці країни – прем’єр Кобахідзе та фактичний керівник партії влади, олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Перед цим санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, оголосили держави Балтії. Президент Литви закликає до такого кроку на рівні ЄС, а Нідерланди закликали призупинити безвізовий режим для Грузії.

У Грузії, як відомо, вже тиждень тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади ставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".