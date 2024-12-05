В Грузии пообещали не обижаться на санкции Украины против Иванишвили

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе увидел сигнал о "тяжелом положении" украинской власти в санкциях, введенных против грузинских чиновников за жесткое подавление протестов, и заявил, что власти Грузии все равно "останутся солидарными с украинцами".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит "Новости Грузия".

Кобахидзе увидел "эхо тяжелого положения украинского правительства" во введении Украиной санкций против грузинских топ-чиновников, и снова повторил обвинения, что в Грузии "хотели открыть второй фронт".

Премьер заявил, что власти Грузии "останутся в режиме односторонней дружбы с Украиной".

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"Какое бы решение не приняла украинская власть, мы остаемся преданными этой стране и народу, и конечно же солидарны с ними", – сказал Ираклий Кобахидзе.

Напомним, 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против всего 19 представителей грузинской власти за "сдачу Грузии Путину".

В списке оказались в том числе высшие должностные лица страны – премьер Кобахидзе и фактический руководитель партии власти, олигарх Бидзина Иванишвили.

Перед этим санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, объявили государства Балтии. Президент Литвы призывает к такому шагу на уровне ЕС, а Нидерланды призвали приостановить безвизовый режим для Грузии.

В Грузии, как известно, уже неделю продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей ставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".