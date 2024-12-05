У Молдові звільнили ще одного міністра
Президентка Молдови Мая Санду в четвер, 5 грудня, підписала указ про звільнення міністра енергетики Віктора Парлікова.
Як пише "Європейська правда", документ опублікований на сайті президентки Молдови.
Указ про звільнення Парлікова Санду підписала після того, як премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан висунув вимогу про відставку міністра, а також глави Energocom Віктора Бинзаря і члена наглядової ради Moldovagaz Серджіу Тофілата.
Молдовський премʼєр поклав на них відповідальність за те, що країна не змогла вчасно закупити газ за нижчими цінами.
Нещодавно вже звільнений міністр енергетики Молдови їздив на перемовини з керівником "Газпрому" до Росії. Вони говорили про продовження постачання газу у 2025 році після припинення транзиту через Україну та борг за газ, який Росія приписує Молдові.
Зазначимо, що це четверта відставка в уряді Молдови після виборів президента, на яких переможниця Мая Санду пообіцяла перезавантаження виконавчої влади.
Детальніше про це – у статті "Чи збереже Молдова проукраїнську владу".