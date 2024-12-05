У Молдові звільнили ще одного міністра

Президентка Молдови Мая Санду в четвер, 5 грудня, підписала указ про звільнення міністра енергетики Віктора Парлікова.

Як пише "Європейська правда", документ опублікований на сайті президентки Молдови.

Указ про звільнення Парлікова Санду підписала після того, як премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан висунув вимогу про відставку міністра, а також глави Energocom Віктора Бинзаря і члена наглядової ради Moldovagaz Серджіу Тофілата.

Молдовський премʼєр поклав на них відповідальність за те, що країна не змогла вчасно закупити газ за нижчими цінами.

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Нещодавно вже звільнений міністр енергетики Молдови їздив на перемовини з керівником "Газпрому" до Росії. Вони говорили про продовження постачання газу у 2025 році після припинення транзиту через Україну та борг за газ, який Росія приписує Молдові.

Зазначимо, що це четверта відставка в уряді Молдови після виборів президента, на яких переможниця Мая Санду пообіцяла перезавантаження виконавчої влади.

Детальніше про це – у статті "Чи збереже Молдова проукраїнську владу".