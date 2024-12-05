В Молдове уволили еще одного министра

Президент Молдовы Майя Санду в четверг, 5 декабря, подписала указ об увольнении министра энергетики Виктора Парликова.

Как пишет "Европейская правда", документ опубликован на сайте президента Молдовы.

Указ об увольнении Парликова Санду подписала после того, как премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал отставки министра, а также главы Energocom Виктора Бинзаря и члена наблюдательного совета Moldovagaz Серджиу Тофилата.

Молдавский премьер возложил на них ответственность за то, что страна не смогла вовремя закупить газ по более низким ценам.

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Недавно уже уволенный министр энергетики Молдовы ездил на переговоры с руководителем "Газпрома" в Россию. Они говорили о продолжении поставок газа в 2025 году после прекращения транзита через Украину и долг за газ, который Россия приписывает Молдове.

Отметим, что это четвертая отставка в правительстве Молдовы после выборов президента, на которых победительница Майя Санду пообещала перезагрузку исполнительной власти.

Подробнее об этом – в статье "Сохранит ли Молдова проукраинскую власть".