В Молдове уволили еще одного министра
Президент Молдовы Майя Санду в четверг, 5 декабря, подписала указ об увольнении министра энергетики Виктора Парликова.
Как пишет "Европейская правда", документ опубликован на сайте президента Молдовы.
Указ об увольнении Парликова Санду подписала после того, как премьер-министр Молдовы Дорин Речан потребовал отставки министра, а также главы Energocom Виктора Бинзаря и члена наблюдательного совета Moldovagaz Серджиу Тофилата.
Молдавский премьер возложил на них ответственность за то, что страна не смогла вовремя закупить газ по более низким ценам.
Недавно уже уволенный министр энергетики Молдовы ездил на переговоры с руководителем "Газпрома" в Россию. Они говорили о продолжении поставок газа в 2025 году после прекращения транзита через Украину и долг за газ, который Россия приписывает Молдове.
Отметим, что это четвертая отставка в правительстве Молдовы после выборов президента, на которых победительница Майя Санду пообещала перезагрузку исполнительной власти.
Подробнее об этом – в статье "Сохранит ли Молдова проукраинскую власть".