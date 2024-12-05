"Білоруськалій" хоче відсудити у Литви $12 млрд за припинення транзиту

Білоруський виробник добрив "Білоруськалій" буде через арбітраж вимагати від Литви 12 млрд доларів компенсацій за збитки внаслідок припинення транзиту його товару через територію країни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Білоруська держкомпанія подає арбітражний позов та хоче вимагати від Литви 12 млрд доларів компенсації за збитки внаслідок розриву контракту про транзит.

Міністерство транспорту і комунікацій Литви, яке буде представляти інтереси держави у позові, зазначило, що Литва не визнає претензій "Білоруськалію" і буде наводити у суді свої аргументи. Проте у відомстві вирішили на цьому етапі не розкривати деталі процесу і своїх планів захисту.

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Поінформовані джерела розповіли журналістам, що у Вільнюсі сприйняли заявлену суму збитків як залякування (це приблизно третина видатків річного бюджету Литви на 2025 рік), та що реальна мета позову – не стягнути з Литви якісь кошти, а домогтися скасування санкцій.

Нагадаємо, литовський уряд ще до початку повномасштабної війни Росії проти України оголосив про анулювання контракту між литовською залізницею і "Білоруськалієм" з міркувань нацбезпеки. Литовський порт Клайпеда був одним із важливих шляхів експорту білоруських добрив.

"Білоруськалій" без успіху намагався оскаржити рішення литовського уряду, а Мінськ у відповідь заборонив залізничний транзит деяких товарів з Литви.

Вже після того компанія потрапила під санкції Євросоюзу проти режиму Лукашенка за продовження внутрішніх репресій і порушень прав людини в Білорусі.