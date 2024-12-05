"Беларуськалий" хочет отсудить у Литвы $12 млрд за прекращение транзита

Белорусский производитель удобрений "Беларуськалий" будет через арбитраж требовать от Литвы 12 млрд долларов компенсаций за убытки в результате прекращения транзита его товара через территорию страны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Белорусская госкомпания подает арбитражный иск и хочет требовать от Литвы 12 млрд долларов компенсации за убытки в результате разрыва контракта о транзите.

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы, которое будет представлять интересы государства в иске, отметило, что Литва не признает претензий "Беларуськалия" и будет приводить в суде свои аргументы. Однако в ведомстве решили на этом этапе не раскрывать детали процесса и своих планов защиты.

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Информированные источники рассказали журналистам, что в Вильнюсе восприняли заявленную сумму убытков как запугивание (это примерно треть расходов годового бюджета Литвы на 2025 год), и что реальная цель иска – не взыскать с Литвы какие-то средства, а добиться отмены санкций.

Напомним, литовское правительство еще до начала полномасштабной войны России против Украины объявило об аннулировании контракта между литовской железной дорогой и "Беларуськалием" из соображений нацбезопасности. Литовский порт Клайпеда был одним из важных путей экспорта белорусских удобрений.

"Беларуськалий" безуспешно пытался обжаловать решение литовского правительства, а Минск в ответ запретил железнодорожный транзит некоторых товаров из Литвы.

Уже после того компания попала под санкции Евросоюза против режима Лукашенко за продолжение внутренних репрессий и нарушений прав человека в Беларуси.