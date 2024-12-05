Мухаммед вперше стало найпопулярнішим іменем для хлопчиків у Британії

У Великій Британії вперше найпопулярнішим іменем для хлопчиків стало Мухаммед.

Про це свідчать нові дані Управління національної статистики Британії (ONS) за 2023 рік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Ім'я Мухаммед входило до топ-10 імен для хлопчиків з 2016 року, але тепер воно випередило попереднього фаворита, Ноя. Олівер посів третє місце в рейтингу.

Для дівчаток Олівія залишається найпопулярнішим іменем восьмий рік поспіль, а Амелія та Ісла посідають друге та третє місця.

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Щороку ONS аналізує останні дані про дитячі імена, виявляючи найпопулярніші – і непопулярні – імена у Великій Британії. Рейтинг створювався на основі точного написання імен, зазначених при реєстрації народження, тобто схожі імена з різними варіантами написання враховувалися окремо.

Три варіанти написання арабського імені Мухаммед входили до списку 100 найпопулярніших імен для хлопчиків в Англії та Уельсі в попередні роки, але це перший рік, коли лише одне написання імені змогло очолити список.

У 2023 році в Англії та Уельсі народився 4661 Мухаммед, порівняно з 4177 у 2022 році, тоді як Мохаммед посів 28 місце з 1601 немовлям, а Мухаммад – 68 місце з 835.

Дані показують, що Мухаммед було найпопулярнішим іменем для хлопчиків у чотирьох з дев'яти регіонів Англії і 63-м за популярністю в Уельсі. Тим часом Олівія було найпопулярнішим жіночим іменем у п'яти з дев'яти регіонів Англії і найпопулярнішим в Уельсі. Воно входить до трійки лідерів серед дівчачих імен щороку, починаючи з 2006 року.

Варто зазначити, що у 2023 році популярність королівських імен впала. Джордж посів четверте місце з 3494 немовлятами, які отримали це ім'я – вперше за майже десять років кількість імен Джордж опустилася нижче 4 000. Вільям посів 29-те місце, Луї – 45-те для хлопчиків, а Шарлотта – 23-тє для дівчаток.

Як повідомлялося, у Німеччині кількість народжених дітей та укладених шлюбів у 2023 році виявилася найнижчою за останні 10 років.

У Франції у 2023 році народжуваність впала до мінімуму з часів Другої світової війни.