Мухаммед впервые стало самым популярным именем для мальчиков в Британии

В Великобритании впервые самым популярным именем для мальчиков стало Мухаммед.

Об этом свидетельствуют новые данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS) за 2023 год, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Имя Мухаммед входило в топ-10 имен для мальчиков с 2016 года, но теперь оно опередило предыдущего фаворита, Ноя. Оливер занял третье место в рейтинге.

Для девочек Оливия остается самым популярным именем восьмой год подряд, а Амелия и Исла занимают второе и третье места.

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Ежегодно ONS анализирует последние данные о детских именах, выявляя самые популярные – и непопулярные – имена в Великобритании. Рейтинг создавался на основе точного написания имен, указанных при регистрации рождения, то есть похожие имена с разными вариантами написания учитывались отдельно.

Три варианта написания арабского имени Мухаммед входили в список 100 самых популярных имен для мальчиков в Англии и Уэльсе в предыдущие годы, но это первый год, когда только одно написание имени смогло возглавить список.

В 2023 году в Англии и Уэльсе родился 4661 Мухаммед по сравнению с 4177 в 2022 году, тогда как Мохаммед занял 28 место с 1601 младенцем, а Мухаммад – 68 место с 835.

Данные показывают, что Мухаммед было самым популярным именем для мальчиков в четырех из девяти регионов Англии и 63-м по популярности в Уэльсе. Между тем Оливия было самым популярным женским именем в пяти из девяти регионов Англии и самым популярным в Уэльсе. Оно входит в тройку лидеров среди девичьих имен каждый год, начиная с 2006 года.

Стоит отметить, что в 2023 году популярность королевских имен упала. Джордж занял четвертое место с 3494 младенцами, которые получили это имя – впервые за почти десять лет количество имен Джордж опустилось ниже 4 000. Уильям занял 29-е место, Луи – 45-е для мальчиков, а Шарлотта – 23-е для девочек.

Как сообщалось, в Германии количество рожденных детей и заключенных браков в 2023 году оказалось самым низким за последние 10 лет.

Во Франции в 2023 году рождаемость упала до минимума со времен Второй мировой войны.