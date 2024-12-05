У Польщі вирішили долю позову до Туска з вимогою перепросити перед шахтарями

Суд у Гданську відхилив позов проти премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, поданий сенатором від опозиційного "Права і справедливості" Гжегожем Матусяком, з вимогою перепросити перед шахтарями за слова про їхні протести у 2015 році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Польський суд відхилив позов політика "ПіС", мотивувавши це тим, що в цій ситуації не можна говорити про порушення особистих прав Матусяка – що підтвердив у залі й він сам.

Тому суд розглянув питання, чи мав право депутат Сейму подавати позов від імені третіх осіб, й встановив, що такого права польські парламентарі не мають.

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Натомість депутата від "Права і справедливості" зобовʼязали сплатити витрати на юридичне представництво у сумі 4320 злотих і ще 600 злотих несплаченого судового збору.

Нагадаємо, Матусяк вимагав, аби Туск опублікував у газеті Rzeczpospolita вибачення через, як він стверджує, неправдиві заяви про страйк шахтарів, а також виплатив 20 тисяч злотих на користь Фонду шахтарських сімей.

Матусяк має на увазі слова Туска в листопаді 2022 року, який звинуватив "Право і справедливість" у неодноразовій брехні, навівши як приклад заяву, що "уряд Еви Копач (прем’єрка Польщі у 2014-2015 роках. – Ред.) розстрілював шахтарів".

Страйк шахтарів у Сілезії, причиною якого стала програма жорсткої економії, розроблена правлінням Ястшембської вугільної компанії, тривав з 28 січня по 13 лютого 2015 року.

Протягом його тривалості шахтарі кілька разів виходили на демонстрації перед штаб-квартирою компанії. Демонстранти кидали в бік будівлі важкі предмети, у відповідь поліція застосувала гладкоствольну зброю і сльозогінний газ. Деякі шахтарі тоді отримали поранення.