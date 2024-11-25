Опозиційний депутат через суд вимагає від Туска перепросити перед шахтарями

Окружний суд Гданська 5 грудня винесе рішення за позовом депутата опозиційної партії "Право і справедливість" Гжегожа Матусяка, який вимагає вибачень від прем’єр-міністра Дональда Туска перед шахтарями, які постраждали під час страйку у 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Гданський суд почав розгляд справи за позовом Матусяка проти Туска в понеділок, 25 листопада. Політик "ПіС" вимагає, аби прем’єр опублікував у газеті Rzeczpospolita вибачення через, як він стверджує, неправдиві заяви про страйк шахтарів, а також виплатив 20 тисяч злотих на користь Фонду шахтарських сімей.

Матусяк має на увазі слова Туска в листопаді 2022 року, який звинуватив "Право і справедливість" у неодноразовій брехні, навівши як приклад заяву, що "уряд Еви Копач (прем’єрка Польщі у 2014-2015 роках. – Ред.) розстрілював шахтарів".

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"Я якось не помітив жодного пораненого шахтаря. Я точно пам'ятаю, що поліція – і не за наказом прем'єр-міністра або мого особисто – поліція захищала доступ до будівлі від людей, які там зібралися, кидали каміння і фізично погрожували людям, які зібралися в будівлі", – додав Туск.

Депутат "ПіС", який сам працював раніше шахтарем, сказав, що подав позов у межах виконання своїх депутатських обов'язків. Він, однак, додав, що слова Туска не торкнулися його, а лише "шахтарської спільноти".

Страйк шахтарів у Сілезії, причиною якого стала програма жорсткої економії, розроблена правлінням компанії, тривав з 28 січня по 13 лютого 2015 року.

Протягом його тривалості шахтарі кілька разів виходили на демонстрації перед штаб-квартирою компанії. Демонстранти кидали в бік будівлі важкі предмети, у відповідь застосувала гладкоствольну зброю і сльозогінний газ. Деякі шахтарі тоді отримали поранення.