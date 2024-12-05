В Польше решили судьбу иска к Туску с требованием извиниться перед шахтерами

Суд в Гданьске отклонил иск против премьер-министра Польши Дональда Туска, поданный сенатором от оппозиционного "Права и справедливости" Гжегожем Матусяком, с требованием извиниться перед шахтерами за слова об их протестах в 2015 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Польский суд отклонил иск политика "ПиС", мотивировав это тем, что в этой ситуации нельзя говорить о нарушении личных прав Матусяка – что подтвердил в зале и он сам.

Поэтому суд рассмотрел вопрос, имел ли право депутат Сейма подавать иск от имени третьих лиц, и установил, что такого права польские парламентарии не имеют.

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Зато депутата от "Права и справедливости" обязали оплатить расходы на юридическое представительство в сумме 4320 злотых и еще 600 злотых неуплаченного судебного сбора.

Напомним, Матусяк требовал, чтобы Туск опубликовал в газете Rzeczpospolita извинения за, как он утверждает, ложные заявления о забастовке шахтеров, а также выплатил 20 тысяч злотых в пользу Фонда шахтерских семей.

Матусяк имеет в виду слова Туска в ноябре 2022 года, который обвинил "Право и справедливость" в неоднократной лжи, приведя в пример заявление, что "правительство Евы Копач (премьер Польши в 2014-2015 годах. – Ред.) расстреливало шахтеров".

Забастовка шахтеров в Силезии, причиной которой стала программа жесткой экономии, разработанная правлением компании, длилась с 28 января по 13 февраля 2015 года.

В течение ее продолжительности шахтеры несколько раз выходили на демонстрации перед штаб-квартирой компании. Демонстранты бросали в сторону здания тяжелые предметы, в ответ применила гладкоствольное оружие и слезоточивый газ. Некоторые шахтеры тогда получили ранения.