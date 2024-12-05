Один з лідерів партії влади Грузії "послав" протестувальників до посольства ЄС

Мер Тбілісі Каха Каладзе, який є одним з найвпливовіших політиків партії влади "Грузинська мрія", порадив протестувальникам за європейське майбутнє країни збирати акції не під держустановами, а посольством ЄС, і там вимагати початку переговорів про вступ.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Каладзе повторив тези, які озвучували інші представники "Грузинської мрії", про те, що буцімто останні дії влади жодним чином не спрямовані на зміну курсу країни і вони спрямовані "на захист країни і її європейського майбутнього, суверенітету, незалежності і збереження свободи".

"Щиро кажу, ви не побачите з нашого боку жодного кроку проти інтересів країни, європейського майбутнього. Але постійний шантаж на шляху євроінтеграції неприйнятний… Ми будемо повторювати те, що постійно кажемо – хай відкривають перемовини, покладуть відповідний документ, і ми готові підписати його хоч зараз. Але шантажувати нас цим не вийде… З нашого боку ніяких проблем немає, ми очікуємо відповідних кроків з боку структур ЄС", – заявив Каха Каладзе.

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"Якщо у когось якісь протести – йдіть до офісу представництва ЄС, вимагайте рішення щодо відкриття-невідкриття перемовин, і протестуйте мирно, цивілізовано, демократично, а не жбурляючи коктейлі Молотова", – заявив мер Тбілісі.

Зі схожою заявою раніше вийшов прем’єр Іраклій Кобахідзе, стверджуючи, що готовий "хоч сьогодні" підписати рішення про запуск переговорів про вступ до ЄС, якби Грузії це запропонували.

У Грузії, як відомо, вже тиждень тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади ставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року. При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції і що влада розраховує на вступ Грузії у ЄС до 2030 року.

Держави Балтії першими оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у четвер санкції запровадила також Україна. Президент Литви закликає до такого кроку на рівні ЄС, а Нідерланди закликали призупинити безвізовий режим для Грузії.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".