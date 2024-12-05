Один из лидеров партии власти Грузии "послал" протестующих к посольству ЕС

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который является одним из самых влиятельных политиков партии власти "Грузинская мечта", посоветовал протестующим за европейское будущее страны собирать акции не под госучреждениями, а посольством ЕС, и там требовать начала переговоров о вступлении.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Каладзе повторил тезисы, которые озвучивали другие представители "Грузинской мечты", о том, что якобы последние действия власти никоим образом не направлены на изменение курса страны и они направлены "на защиту страны и ее европейского будущего, суверенитета, независимости и сохранения свободы".

"Искренне говорю, вы не увидите с нашей стороны ни одного шага против интересов страны, европейского будущего. Но постоянный шантаж на пути евроинтеграции неприемлем... Мы будем повторять то, что постоянно говорим – пусть открывают переговоры, положат соответствующий документ, и мы готовы подписать его хоть сейчас. Но шантажировать нас этим не получится... С нашей стороны никаких проблем нет, мы ожидаем соответствующих шагов со стороны структур ЕС", – заявил Каха Каладзе.

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"Если у кого-то какие-то протесты – идите в офис представительства ЕС, требуйте решения касательно открытия/неоткрытия переговоров, и протестуйте мирно, цивилизованно, демократично, а не бросая "коктейли Молотова", – заявил мэр Тбилиси.

С похожим заявлением ранее вышел премьер Ираклий Кобахидзе, утверждая, что готов "хоть сегодня" подписать решение о запуске переговоров о вступлении в ЕС, если бы Грузии это предложили.

В Грузии, как известно, уже неделю продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей ставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года. При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции и что власти рассчитывают на вступление Грузии в ЕС до 2030 года.

Государства Балтии первыми объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в четверг санкции ввела также Украина. Президент Литвы призывает к такому шагу на уровне ЕС, а Нидерланды призвали приостановить безвизовый режим для Грузии.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".