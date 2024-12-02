Прем'єр Грузії каже, що готовий "хоч сьогодні" починати переговори про вступ до ЄС

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що підписав би початок переговорів про вступ до ЄС "хоч сьогодні", якби Грузії це запропонували.

Як повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу у неділю.

Кобахідзе вчергове назвав перекручуванням те, що грузинська влада відмовилася від євроінтеграції, та звинуватив посла Євросоюзу Павела Герчинського у "дезінформації".

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"Ми не лише не зупиняємо процес євроінтеграції, а посилюємо наші зусилля для того, щоб забезпечити вступ Грузії до ЄС до 2030 року. На тлі цього ганебно і тривожно, що посол ЄС долучився до дезінформаційної кампанії, яку веде радикальна опозиція та пов’язані з нею громадські організації та ЗМІ", – заявив Кобахідзе.

Він заявив, що якби Грузії запропонували відкриття переговорів, уряд готовий затвердити рішення "хоч сьогодні".

Прем’єр також назвав "тривожним" те, що у ЄС нібито "не помічають великого системного насильства, яке скоюють радикальні групи".

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на понеділок закінчилася розгоном із затриманнями. Заявили, що загальна кількість затриманих за дні активних протестів перевищига 200 людей.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".