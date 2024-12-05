Словаччина закриє єдине консульство в Росії

Генеральне консульство Словаччини у Санкт-Петербурзі припиняє роботу 31 грудня 2024 року.

Така інформація була опублікована на сайті дипустанови, повідомляє "Європейська правда".

Генконсульство зазначило, що у звʼязку з рішенням уряду Словаччини від 28 серпня "його діяльність буде припинена з 31 грудня 2024 року".

До кінця листопада дипустанова вже скоротила перелік послуг – від реєстрації шлюбів до надання консульської допомоги в невідкладних випадках. Тепер ці послуги надає посольство Словаччини в Москві.

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"Що стосується громадян Російської Федерації, то генеральне консульство Словацької Республіки в Санкт-Петербурзі більше не надає їм своїх послуг", – додали там.

Зазначимо, що генконсульство в Санкт-Петербурзі – єдина консульська установа Словаччини в Росії.

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території. Російські дипломати і персонал залишили будівлю консульства наприкінці листопада.

5 грудня Росія у відповідь на закриття її консульства у Познані вирішила закрити генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.