Словакия закроет единственное консульство в России

Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекращает работу 31 декабря 2024 года.

Такая информация была опубликована на сайте дипучреждения, сообщает "Европейская правда".

Генконсульство отметило, что в связи с решением правительства Словакии от 28 августа "его деятельность будет прекращена с 31 декабря 2024 года".

До конца ноября дипучреждение уже сократило перечень услуг – от регистрации браков до оказания консульской помощи в неотложных случаях. Теперь эти услуги предоставляет посольство Словакии в Москве.

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"Что касается граждан Российской Федерации, то генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не предоставляет им своих услуг", – добавили там.

Отметим, что генконсульство в Санкт-Петербурге – единственное консульское учреждение Словакии в России.

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории. Российские дипломаты и персонал покинули здание консульства в конце ноября.

5 декабря Россия в ответ на закрытие ее консульства в Познани решила закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.