Путін розширив спосіб оплати газу з РФ після санкцій США проти Газпромбанку

Господар Кремля Владімір Путін підписавв указ, який передбачає додаткові варіанти розрахунків за російський газ, а не лише через Газпромбанк, на який США наклали санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ був опублікований на порталі правової інформації РФ у четвер, 5 грудня.

Указ Путіна змінює його ж указ від 31 березня 2022 року та визначає, що розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до Газпромбанку до скасування санкцій проти нього.

Крім того, указ фактично дозволяє розраховуватись за російський газ шляхом взаємного списання боргів. Досі такий розрахунок Росія вимагала здійснювати в рублях, аби обійти обмеження на роботу з доларами та євро.

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Водночас є можливість, що санкції Заходу поширюватимуться й на інші банки, через які деякі держави ЄС розраховуватимуться за газ із Росії.

З-поміж держав Євросоюзу тільки Угорщина та Словаччина продовжують отримувати трубопровідний російський газ; донедавна в цьому переліку також була Австрія. Серед інших його європейських споживачів можна згадати Сербію.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США внесло Газпромбанк – останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями, – в чорний список 21 листопада.

Уряд Угорщини після цього подав до компетентних органів США запит на виключення із санкцій проти Газпромбанку, щоб дозволити й надалі платити через нього за постачання російського газу.