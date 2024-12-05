Путин расширил способ оплаты газа из РФ после санкций США против Газпромбанка

Хозяин Кремля Владимир Путин подписал указ, предусматривающий дополнительные варианты расчетов за российский газ, а не только через Газпромбанк, на который США наложили санкции.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации РФ в четверг, 5 декабря.

Указ Путина меняет его же указ от 31 марта 2022 года и определяет, что расчеты за российский газ теперь не привязаны к Газпромбанку до отмены санкций против него.

Кроме того, указ фактически позволяет рассчитываться за российский газ путем взаимного списания долгов. До сих пор такой расчет Россия требовала осуществлять в рублях, чтобы обойти ограничения на работу с долларами и евро.

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В то же время есть возможность, что санкции Запада будут распространяться и на другие банки, через которые некоторые государства ЕС будут рассчитываться за газ из России.

Среди государств Евросоюза только Венгрия и Словакия продолжают получать трубопроводный российский газ; до недавнего времени в этом перечне также была Австрия. Среди других его европейских потребителей можно упомянуть Сербию.

Напомним, Министерство финансов США внесло Газпромбанк – последний крупный российский банк, который до сих пор не находился под ограничениями, – в черный список 21 ноября.

Правительство Венгрии после этого подало в компетентные органы США запрос на исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить и в дальнейшем платить через него за поставки российского газа.