У США зросла кількість тих, хто боїться ядерного удару РФ

Опитування показало зростання занепокоєння з боку громадян США щодо ризику застосування РФ ядерної зброї.

Опитування проводив Інститут Рональда Рейгана, повідомляє "Європейська правда".

За його даними, 76% респондентів побоюються, що Росія може застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Ще 70% занепокоєні тим, що Росія може здійснити ядерну атаку на США.

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Як зазначають автори опитування, це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у 2021 році.

Як повідомлялося, розвідка США вважає, що рішення Вашингтона дозволити Україні запускати американську зброю вглиб Росії не збільшило ризик ядерної атаки з боку РФ.

19 листопада господар Кремля Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Путін також пригрозив державам Заходу ударами після дозволу Україні використовувати західні ракети для ураження території Росії.

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