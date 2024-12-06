В США выросло количество тех, кто боится ядерного удара РФ

Опрос показал рост беспокойства со стороны граждан США относительно риска применения РФ ядерного оружия.

Исследование проводил Институт Рональда Рейгана, сообщает "Европейская правда".

По его данным, 76% респондентов опасаются, что Россия может применить ядерное оружие в войне против Украины.

Еще 70% обеспокоены тем, что Россия может осуществить ядерную атаку на США.

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Как отмечают авторы опроса, это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

Как сообщалось, разведка США считает, что решение Вашингтона разрешить Украине запускать американское оружие вглубь России не увеличило риск ядерной атаки со стороны РФ.

19 ноября хозяин Кремля Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Путин также пригрозил государствам Запада ударами после разрешения Украине использовать западные ракеты для поражения территории России.

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