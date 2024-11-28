Reuters: Розвідка США вважає ядерний удар РФ малоймовірним після дозволу для далекобою

Розвідка США вважає, що рішення Вашингтона дозволити Україні запускати американську зброю вглиб Росії не збільшило ризик ядерної атаки з боку РФ .

Про це повідомили агентству Reuters п'ять джерел, знайомих з американською розвідкою, пише "Європейська правда".

За результатами розвідувальних оцінок за останні сім місяців було зроблено висновок, що ядерна ескалація навряд чи стане наслідком рішення про послаблення обмежень на використання Україною американської зброї.

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Ця оцінка не змінилася після того, як цього місяця президент Джо Байден змінив позицію США щодо далекобійних ударів по РФ, повідомили агентству джерела. "Оцінки були послідовними: ATACMS не змінять ядерні розрахунки Росії", – сказав один з помічників конгресмена, ознайомлений з розвідданими.

Запуск Росією минулого тижня нової балістичної ракети також не змінив цього висновку. На думку аналітиків, цей запуск мав стати попередженням Вашингтону і його європейським союзникам.

Один з п'яти посадовців заявив, що, хоча Вашингтон і вважає, що Росія не буде прагнути до ескалації з використанням ядерних сил, вона намагатиметься дати відповідь на ескалацію з боку США. За словами одного з посадовців, запуск нової ракети є частиною цих зусиль.

Співрозмовники відзначили, що ці розвіддані допомогли спрямувати часто суперечливі дебати про те, чи варто Вашингтону послаблювати обмеження на використання Україною американської зброї, ризикуючи розсердити Путіна.

Посадовці спочатку чинили опір такому кроку, посилаючись на побоювання ескалації та невизначеність щодо реакції Путіна. Президент Байден змінив свою думку через вступ солдатів КНДР у війну, кажуть американські посадовці.

Деякі посадовці тепер вважають, що занепокоєння щодо ескалації, включаючи ядерні побоювання, були перебільшені. Але вони підкреслюють, що загальна ситуація в Україні залишається небезпечною, і що ядерна ескалація не виключена.

Здатність Росії знайти інші приховані способи відплати Заходу також викликає занепокоєння.

Нагадаємо, 19 листопада господар Кремля Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Путін також пригрозив державам Заходу ударами після того, як вони дозволили України використовувати свої ракети для ураження території Росії.