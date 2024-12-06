ЄІБ надає Україні 60 млн євро на відновлення важливої дороги і громадський транспорт

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання понад 60 млн євро на підтримку відновлення важливих автодоріг та модернізацію парку громадського транспорту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба ЄІБ.

Один з проєктів, на який надають кошти, передбачає відновлення ділянки автошляху М01, що проходить Київською і Чернігівською областями та постраждав під час бойових дій. Зокрема, йдеться про ділянку Київ – Чернігів – Нові Яриловичі як складову проєкту "Європейські дороги України ІІ". На цей проєкт передбачено 43,48 млн євро.

Ще один напрямок – модернізація громадського транспорту у Києві, Одесі та Сумах, зокрема йдеться про нові автобуси, тролейбуси і трамваї, запчастини та інше обладнання для обслуговування парку. Київ має отримати нові автобуси, Одеса – трамвайні вагони українського виробництва, Суми – тролейбуси. На це спрямовують 17,25 млн євро.

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Фінансування підкріплене гарантіями ЄС.

"Ця фінансова підтримка є складовою Пакета швидкого реагування для солідарності з Україною, за яким банк з 2022 року надав Україні понад 2 млрд євро", – зазначають у комюніке.

Як відомо, деякі українські міста отримали вживаний громадський транспорт як подарунок від окремих міст чи країн, які взяли патронат над певним регіоном. Так, наприклад, Чернігову передали автобуси з Риги та зі швейцарської громади, у Києві на багатьох маршрутах можна бачити автобуси з Німеччини, а у метрополітені – подаровані вагони з Варшави.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку влітку анонсував надання Україні понад 300 млн євро на відбудову енергосистеми.