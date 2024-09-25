Швейцарське місто передало Чернігову 11 автобусів

Громада швейцарського міста Санкт-Галлен передала Чернігову 11 вживаних автобусів.

Про це повідомив у Telegram в.о. мера Чернігова Олександр Ломако, передає "Європейська правда".

"Машини вживані, але у гарному стані. Отримали ми їх від громади міста Санкт-Галлен. Сьогодні з Послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном оглянули ці машини", – повідомив Ломако в телеграмі у вівторок.

В.о. мера зазначив, що автобуси перебуватимуть на балансі КП "Чернігівське тролейбусне управління" і працюватимуть на посилення тролейбусних маршрутів: №3, 10, 11.

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Отримані автівки допоможуть зменшити інтервал руху на перелічених маршрутах та покращать якість громадських перевезень. Крім того, спільно з управлінням освіти, розглядається можливість використовувати частину цих машин для обслуговування спеціальних шкільних маршрутів.

"Від імені нашої громади дякую всім, завдяки кому відбулася ця співпраця: Швейцарії та її народу, в особі пана Посла, представникам Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань, мерії Санкт-Галлена, проєкту "DECIDE", а також Асоціаціям "Україна Швейцарія Берн" та "Санкт-Галлен допомагає Україні", – наголосив Ломако.

Минулого тижня стало відомо, що самоврядування латвійської столиці передасть на підтримку України шість автомобілів і 60 комп'ютерів.

А наприкінці серпня Естонія передала Україні партію поліцейських автівок.