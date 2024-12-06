Путин согласился дать Лукашенко свой "Орешник"

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что на территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс", такое заявление прозвучало от Путина во время заседания "высшего государственного совета Союзного государства" в Минске 6 декабря.

Во время заседания самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил Россию за успешный пуск "Орешника".

"Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего "Орешники", были размещены на территории Белоруссии", – сказал он.

Реклама:

На это Путин заявил, что в связи с подписанием Москвой и Минском "договора о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств" такое размещение "возможно во второй половине следующего года".

Он также добавил, что в случае размещения "Орешника" на белорусской территории "определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь".

Россия ударила экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру во время массированного обстрела Украины 28 ноября. Роспропаганда назвала это ответом на разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ.

В то же время оборонные ведомства Эстонии и Великобритании считают, что РФ запустила "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим „Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.