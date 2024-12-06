У Польщі запевняють, що не допустять "румунського сценарію" на своїх виборах

Польський міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сємоняк, коментуючи анулювання першого туру президентських виборів у Румунії, запевнив, що подібного сценарію з іноземним втручанням у Польщі не допустять.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Сємоняк нагадав, що Конституційний суд Румунії анулював перший тур президентських виборів через "іноземні маніпуляції під час виборчої кампанії".

"Не будемо мати ілюзій, з якої країни це контролювалося. Ми захистимо Польщу від подібного сценарію", – наголосив він.

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Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.

У Польщі вибори президента мають відбутись навесні 2025 року, чинний глава держави Анджей Дуда завершує другий термін і брати участі в них не може.