У Румунії остаточно затвердили результати першого туру виборів президента

Конституційний суд Румунії в понеділок, 2 грудня, визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув незалежний антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Про це йдеться в рішенні суду, повідомляє "Європейська правда".

Найвищий румунський суд відхилив скарги кандидата у президенти Крістіана Тергеша, який вимагав скасувати результати першого туру виборів, посилаючись на "неправомірну агітацію" серед діаспори за Елену Ласконі, що пройшла в другий тур.

Після того, як Центральна виборча комісія Румунії подала Конституційному суду дані про перерахунок голосів – але без урахування 640 тисяч голосів діаспори, – Суд констатував, що голоси серед діаспори оскаржені не були, а отже, "їхній перерахунок більше не є необхідним".

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"Навіть якщо були виявлені деякі розбіжності між кандидатами, але вони не є результатом шахрайства, здатного змінити результат, вони вважаються лише можливими суттєвими помилками під час підрахунку поданих голосів, які не мають значення для визначення результатів", – констатував КС Румунії.

Таким чином, 8 грудня в Румунії відбудеться другий тур виборів президента, де змагатимуться Келін Джорджеску та Елена Ласконі.

Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

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