В Польше уверяют, что не допустят "румынского сценария" на своих выборах

Польский министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк, комментируя аннулирование первого тура президентских выборов в Румынии, заверил, что подобного сценария с иностранным вмешательством в Польше не допустят.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Семоняк напомнил, что Конституционный суд Румынии аннулировал первый тур президентских выборов из-за "иностранных манипуляций во время избирательной кампании".

"Не будем питать иллюзий, из какой страны это контролировалось. Мы защитим Польшу от подобного сценария", – подчеркнул он.

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Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.

В Польше выборы президента должны состояться весной 2025 года, действующий глава государства Анджей Дуда завершает второй срок и участвовать в них не может.